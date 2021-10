A data de filiação de Moro

A filiação do ex-juiz Sérgio Moro no Podemos já tem até data marcada, segundo a coluna apurou com a cúpula do partido. Se tudo correr como o planejado, será no dia 10 de novembro.

(A assessoria do Podemos informa, oficialmente, que há, sim, uma especulação sobre a data, mas sem confirmação do dia)

Como informado neste espaço, existem algumas variáveis que ele, Moro, terá que enfrentar após assinar a ficha de filiação da legenda.

Uma delas é em qual disputa eleitoral Moro deverá entrar em 2022, caso não desista da política nos próximos dias.

Em conversas reservadas, o ex-magistrado disse que estaria propenso a entrar no jogo de 2022, mas em dúvida se já candidato à presidência da República ou se tentaria primeiro uma cadeira no Senado.

Outra questão colocada pela coluna nesta quinta-feira, 21, é curiosa: como as prévias do PSDB podem mudar os rumos de uma possível candidatura de Moro.

O motivo é a grande amizade entre o governador Eduardo Leite (RS) e a presidente do Podemos, Renata Abreu.

Se Eduardo Leite for o vencedor da disputa contra João Doria, o governador de São Paulo, a presidente do Podemos deve se sentir pressionada a apoiar o atual governador do Rio Grande do Sul e… até formar uma chapa com ele.

De qualquer forma, para o xadrez político, o primeiro passo é a filiação. E este já tem data marcada.