Para MBL e Podemos, Sergio Moro vai aceitar convite

A impressão no partido Podemos e no Movimento Brasil Livre, que liderou as manifestações contra Dilma Rousseff, é a de que o ex-juiz federal Sérgio Moro mudou de ideia e aceitará o convite para uma disputa eleitoral.

Segundo informado à coluna, Moro teria afirmado aos grupos políticos que estaria propenso a entrar para a política, mas em dúvida se já candidato à presidência da República ou se tentaria primeiro uma cadeira no Senado Federal.

Como a coluna informou na semana passada, o Podemos precisa se planejar e pede pressa ao ex-magistrado em sua decisão.

Embora o ex-juiz possa se filiar a um partido até 6 meses antes das eleições de outubro de 2022, a legenda quer se organizar o quanto antes para ter um nome forte à presidência, o que, por consequência, organiza também os palanques nos estados.

As opções, caso decida pelo Senado, seriam uma candidatura pelo Paraná ou por São Paulo. Essas são as possibilidades que já estão colocadas na mesa para Sérgio Moro.