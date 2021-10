Por que as prévias do PSDB podem atrapalhar a candidatura de Moro

As prévias do PSDB, que vão definir o candidato tucano à presidente da República em 2022, não são importantes apenas para quem faz parte do partido. O resultado da disputa pode mudar os rumos de uma possível candidatura do ex-juiz Sérgio Moro.

O motivo é a grande amizade entre o governador Eduardo Leite (RS) e a presidente do Podemos, Renata Abreu. Como mostrou a coluna, Moro está sendo cortejado pelo Podemos para se tornar o principal nome da legenda na próxima disputa eleitoral. No entanto, o resultado da prévia do PSDB pode fazer Renata Abreu mudar os projetos do partido que lidera.

Se João Doria for o vencedor das prévias, Renata apoiará o nome de Moro para presidente. Se Eduardo Leite for o vencedor da disputa, a presidente do Podemos deve se sentir pressionada a apoiar o atual governador do Rio Grande do Sul e até formar uma chapa com ele. É o que informa um importante correligionário do partido.

Segundo a coluna apurou, Moro estaria mais disposto a brigar por uma vaga no Senado do que se expor na corrida presidencial.

Pelo visto, a resposta do ex-juiz também depende de outra variável: é preciso ver se Doria tem realmente a força que acredita para vencer as prévias ou se Eduardo Leite vai surpreender e vencer a disputa.