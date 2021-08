SP: esquerda não recua e fará ato no mesmo dia e horário de bolsonaristas

Os partidos e movimentos de esquerda que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro desistiram de recorrer da decisão do governo de São Paulo, que reservou Avenida Paulista para os bolsonaristas se manifestarem no dia 7 de Setembro, mas não abandonaram a ideia de fazer um protesto no mesmo dia na cidade de São Paulo. O estado havia sugerido que a avenida fosse usada no dia 12 de setembro, um domingo.

A esquerda, no entanto, decidiu fazer o seu protesto no Dia da Independência mesmo, mas no Vale do Anhangabaú, também na região central da cidade, a cerca de 3 km da Avenida Paulista, onde os bolsonaristas estarão concentrados. Os dois atos estão previstos para acontecer no mesmo horário, a partir das 14h.

Os bolsonaristas vêm organizando manifestações para apoiar Bolsonaro, defender o voto impresso e protestar contra o Supremo Tribunal Federal – particularmente o ministro Alexandre de Moraes, que tem investigado os radicais do bolsonarismo – e o Congresso Nacional.

Já a oposição, além de pedir o impeachment do presidente, vai participar do Grito dos Excluídos, manifestação organizada em todo o país por uma ala da Igreja Católica, mas que tradicionalmente é encampada pelos movimentos sociais e organizações de esquerda, como o MTST (sem-teto) e MST (sem-terra). Os atos acontecem no dia 7 de setembro há 26 anos. Em São Paulo, a manifestação sempre ocorreu na Avenida Paulista.