Site de apostas coloca Lula como favorito para vencer eleições

A preço de hoje, a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o resultado mais provável das Eleições de 2022 na avaliação de um site de apostas. Quem quiser arriscar dinheiro no turbulento cenário eleitoral brasileiro, o Sporting Bet classifica Lula com 1,85 de “odd” (nome dado ao valor das chances). Já para Jair Bolsonaro (sem partido), a odd é de 3.

No universo das apostas, quanto mais segura (e provável) uma opção, menos dinheiro ela renderá ao apostador. Na prática, seguindo esta classificação, quem apostar 1 real na vitória de Lula receberá 1,85 real de volta caso o resultado se confirme. Um triunfo de Bolsonaro pode render o triplo do valor apostado.

O site também coloca azarões na disputa. Uma vitória de Sergio Moro renderia seis vezes o valor da aposta, enquanto Ciro Gomes pagaria 13 vezes mais. As chances do João Doria estão classificadas em 17. Ha ainda a opção de apostar em nomes que são dados como fora da disputa: Luciano Huck (41), Fernando Haddad (51) e João Amoêdo (67).

O site também oferece jogos em outros cenários políticos, como resultado das eleições presidenciais da França ou para a escolha do chanceler da Alemanha. Para o Nobel da Paz, a favorita é a Organização Mundial da Saúde. Mas no caso do Brasil, a plataforma faz um alerta no mínimo suspeito aos apostadores: os jogos serão anulados se não houver eleições. Que ninguém aposte nessa opção.