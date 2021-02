Sete em cada dez brasileiros ficarão em casa no Carnaval da pandemia

Sete em cada dez brasileiros declararam que pretendem passar as datas antes reservadas ao Carnaval em casa em razão da pandemia da Covid-19, segundo pesquisa feita pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 4 e 8 de fevereiro.

De acordo com o levantamento, 71,2% dos entrevistados afirmaram que vão ficar em casa, enquanto 15,5% manifestaram o desejo de viajar e apenas 3,2% disseram que, apesar das restrições, pretendem sair às ruas para festejar. Outros 5,8% apontaram outras opções e 4,2% disseram que não sabem ou não responderam.

Como esperado, os maiores percentuais entre aqueles que pretendem sair às ruas para a folia foram registrados entre os jovens: 8,6% no segmento que tem de 16 a 24 anos e 5,4% entre os que têm de 25 a 34 anos. Por região do país, os que mais planejam ir às ruas são os do Nordeste (4,3%) – o menor índice é o do Sul (1,9%).

Embora não haja uma orientação nacional, boa parte das grandes cidades cancelou os festejos públicos de Carnaval e o ponto facultativo que todos anos é decretado na terça-feira – e que, tradicionalmente, permitiu aos brasileiros emendar com a segunda-feira para criar um feriadão.

A prefeitura e o governo de São Paulo, por exemplo, revogaram o ponto facultativo na terça-feira, o que fará com que os dias antes reservados ao Carnaval sejam dias normais para a população e os serviços públicos. Já a cidade e o estado do Rio de Janeiro terão feriado na terça-feira.

As principais festividades de Carnaval foram adiadas para data indefinida, como os desfiles nos sambódromos do Rio e São Paulo, os blocos de rua em São Paulo e os trios elétricos na Bahia.

A pesquisa foi feita por telefone com 2.156 brasileiros dos 26 estados e do Distrito Federal.