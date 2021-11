PSDB fica otimista com novo aplicativo e espera concluir prévias no sábado

A nova expectativa no PSDB é retomar na sexta-feira, 26, a votação das prévias, interrompida no domingo, 21 — após problemas no aplicativo que seria usado pelos filiados — e conhecer o resultado já no sábado.

O calendário vem sendo avaliado após a realização de testes e algumas pequenas correções em um outro aplicativo, a terceira opção a ser experimentada depois do fracasso da ferramenta usada no domingo e de uma alternativa testada no início da semana.

Nesta sexta-feira, 26, os tucanos vão apresentar a solução para o presidente do partido, Bruno Araújo, e aprovar os detalhes de como será a retomada da votação (dia, horário, tempo em que o aplicativo ficará aberto). Tudo será decidido em conjunto pelas equipes dos três candidatos – os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgilio. Todos testaram a nova ferramenta.

Plano C

O primeiro aplicativo a dar problema, no domingo, havia sido encomendado à Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), ao custo de mais de 1 milhão de reais. O sistema funcionou bem durante cerca de uma hora no dia do pleito, mas começou a apresentar problemas. Dos cerca de 45.000 tucanos aptos a votar, somente cerca de 3.500 conseguiram fazê-lo por meio do aplicativo da Faurgs.

A segunda opção foi uma ferramenta da Relatasoft, testada entre terça-feira e quarta-feira, mas ela foi derrubado com uma certa facilidade pelas equipes de tecnologia do partido e foi descartada.