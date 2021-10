Prévias do PSDB mal começaram e já têm um vilão: o aplicativo de votação

As prévias para definir quem será o candidato a presidente da República pelo PSDB em 2022 começaram na última quinta-feira, 14, com o cadastramento de filiados que desejam participar da escolha, e já largaram sob o signo da polêmica. As desavenças tiveram início antes mesmo dos debates públicos entre os três candidatos – João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgilio –, que começam amanhã, e o motivo da discórdia não é nenhum político, mas o aplicativo que será usado na votação.

A principal desconfiança vem da ala ligada a Doria. O aplicativo foi encomendado pela Executiva Nacional do PSDB, comandada por Bruno Araújo, que é apoiador de Leite e desafeto do governador paulista. Além disso, ele foi desenvolvido pela FAUFRGS (Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul), que é do estado governado por Leite, principal concorrente de Doria.

A cisma cresceu após uma consultoria encomendada pelo PSDB a pesquisadores da USP terem recomendado a implementação de mais medidas de segurança para que fossem reduzidas as chances de possíveis falhas e invasões ao sistema.

Em razão disso, o partido contratou a empresa Kryptos, especializada em tecnologia, para fazer uma espécie de auditoria na ferramenta. Essa análise irá acompanhar e testar todas as etapas do aplicativo conforme elas forem disponibilizadas. Até o momento, apenas a fase de cadastro de participantes está liberada. Estão em andamento testes que servem para detectar possíveis problemas de conexão, performance e confiabilidade do sistema. Novas medidas para fortalecer a segurança do aplicativo já foram apontadas pela empresa e estão sendo implementadas. A partir do resultado, a ala mais próxima de Doria irá definir se fará uma reclamação à direção do PSDB pedindo um novo sistema ou se aceitará o uso dessa ferramenta.

Irão votar utilizando o aplicativo apenas os filiados sem cargo eletivo e vereadores do PSDB. Os demais integrantes com direito a voto — prefeitos e vice-prefeitos, deputados, governadores, vice-governadores, ex-presidentes, senadores e o atual presidente do partido — estarão em Brasília no dia 21 de novembro e farão votação presencial, por meio de urnas eletrônicas fornecidas e auditadas pela Justiça Eleitoral. Mesmo os membros que irão votar presencialmente, no entanto, precisam efetuar o cadastro no aplicativo até o dia 14 de novembro, uma semana antes da votação.

O aplicativo está disponível para download na Google Play Store – para celulares que usam o sistema Android –, mas não chegou ainda à APP Store, que disponibiliza a ferramenta para quem tem o sistema IOS, da Apple. A previsão do partido é que ele fique disponível para usuários de Iphone ainda nesta semana. O atraso, porém, provocou mais críticas de quem já estava desconfiado do sistema.

Para fazer o cadastro é preciso o número do título de eleitor, uma imagem de um documento com foto e uma foto do filiado segurando a sua identidade. Depois é exigida ainda uma validação facial. Por enquanto, as instruções para o dia da votação não foram disponibilizadas.

As dificuldades na fase inicial de cadastros provocaram críticas dentro do partido. O PSDB Mulher fez uma postagem apontando problemas para baixar o aplicativo e realizar o cadastro. Também há queixas de tucanos quanto à validação da foto e à falta de respostas da central para as dúvidas enviadas. Alguns tucanos temem que a burocracia e as dificuldades com o sistema causem a desistência de votar e a exclusão de idosos, por exemplo.

O partido usou dinheiro do fundo eleitoral para criar o aplicativo e planeja doá-lo ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) após o fim das prévias, segundo o presidente do PSDB, Bruno Araújo, que é um dos defensores da nova forma de votação. A ideia é que outros partidos possam usar o sistema para fazer consultas internas.