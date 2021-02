Pivôs de polêmica, médicos recém-formados tomam a segunda dose em Manaus

Alvos de críticas por terem sido vacinados contra a Covid-19 antes mesmo de profissionais de saúde que trabalham em hospitais mais demandados de Manaus, três médicos recém-formados e de famílias de elite no Amazonas tomaram a segunda dose da CoronaVac. A confirmação pode ser vista por meio do sistema da Secretaria Municipal de Saúde.

Recém-formadas em medicina e vacinadas no primeiro dia de disponibilização da CoronaVac no Amazonas, as gêmeas Gabrielle Kirk Lins e Isabelle Kirk Lins são da família de Nilton da Costa Lins Júnior, presidente da mantenedora da Universidade Nilton Lins, uma das maiores de Manaus. Além de força no âmbito econômico, o clã Lins também tem membros com carreira política. A nomeação de Gabrielle como gerente de projetos da Secretaria Municipal de Saúde ocorreu em 18 de janeiro, um dia antes do início da vacinação. Já Isabelle foi nomeada em 19 de janeiro, mesmo dia em que foi imunizada.

Recém-formado em medicina e filho do ex-deputado estadual Wanderley Dallas, o jovem David Dallas também foi vacinado em 19 de janeiro, mesmo dia em que havia sido nomeado na Secretaria Municipal de Saúde. Assim como as gêmeas, David também tomou a segunda dose.

A imunização dos médicos recém-formados, de famílias tradicionais e nomeados às vésperas do início da vacinação provocou revolta em profissionais de saúde que estão na linha de frente desde o início da pandemia do novo coronavírus e que ainda não haviam sido imunizados naquele momento. Além do curto tempo de serviço, os jovens foram vacinados antes de médicos e enfermeiros de hospitais estaduais que estão em situação mais caótica, como Delphina Aziz e o 28 de Agosto.

A polêmica começou quando os três médicos postaram no Instagram que estavam sendo imunizados contra o novo coronavírus. Imediatamente, essas imagens começaram a circular nos grupos de WhatsApp de profissionais de saúde junto com a imagem do Diário Oficial de Manaus com as recentes nomeações deles.

No Facebook, Gabrielle chegou a responder em uma publicação que tratava sobre o tema: “Realmente eu sou médica, sim, formada em maio de 2020, durante o primeiro pico da pandemia. Desde a semana passada fui convidada pra atuar na atenção primeira ao Covid, na nova UBS da prefeitura. E hoje, durante meu plantão, fui convidada a me vacinar juntamente com os demais médicos e enfermeiros das unidades. Realmente não propague fake news, isso é triste!”.

A prefeitura divulgou nota à época em que afirmou que não houve qualquer irregularidade na aplicação da vacina nas duas gêmeas. “Sobre o caso das médicas Gabrielle Kirk Lins e Isabbele Kirk Lins, vacinadas neste primeiro dia de imunização, não há nenhuma irregularidade, uma vez que se encontram nomeadas e atuando legitimamente no plantão da unidade de saúde, para a qual foram designadas, em razão da urgência e exceção sanitárias, estabelecidas nos primeiros 15 dias da nova gestão”. Depois da polêmica, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), divulgou um vídeo em que afirmou que uma portaria foi publicada para proibir que as pessoas façam imagens do momento da vacinação.

Diante da confusão, a Justiça em Manaus mandou a prefeitura divulgar a listagem de vacinados. Como VEJA revelou, a relação tinha nomes repetidos e CPFs inexistentes.