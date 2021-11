Pesquisa mostra Zema bem à frente de Kalil na disputa pelo governo de MG

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera com folga a corrida eleitoral para o governo do estado em 2022, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 3 e 5 de novembro. No principal cenário, Zema tem 46,5% das intenções de voto contra 22,5% de seu principal adversário, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

Na sequência aparecem o deputado federal André Janones (Avante-MG), com 5,7%, a vereadora Duda Salabert (PDT), com 2,8%; o senador Carlos Viana (PSD), com 2,2%; o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), com 2,1%; o ex-prefeito Márcio Lacerda (PSB), com 1,7%; a deputada federal Áurea Carolina (PSOL), com 0,8%; e o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio (PSL), com 0,6%. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, quase todos os candidatos desse bloco estão empatados tecnicamente entre si — a exceção é Álvaro Antônio com Janones.

Ainda segundo a pesquisa, 9,4% dos entrevistados disseram que não irão votar em nenhum desses candidatos, em branco ou nulo. Outros 5,6% afirmaram que não sabem em quem irão votar ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.540 eleitores em 92 municípios de Minas Gerais por meio de entrevistas pessoais telefônicas (sem o uso de robôs).

Senado

Na disputa para a única vaga do Senado que estará em jogo em 2022, o senador Antonio Anastasia (PSD) está em vantagem por ora na disputa. Ele tem 25,5% das intenções de voto no principal cenário, bem à frente do seu principal perseguidor, o deputado federal André Janones (Avante), que também pode disputar o governo.

Na sequência, aparecem Duda Salabert (7,6%); Reginaldo Lopes (5,4%); o deputado estadual Agostinho Patrus, do PV (3,6%); o deputado federal Marcelo Aro, do PP (2,6%); o sindicalista Roberto Carvalho, do PT (2,0%); e Gilvan Lacerda, do PCdoB (1,9%).