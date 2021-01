Pesquisa mostra que a ‘onda Boulos’ já perde fôlego na disputa nacional

O gás que a candidatura Guilherme Boulos (PSOL) tinha ganhado na pesquisa presidencial feita em dezembro passado, logo após ele ter surpreendido e ido ao segundo turno na disputa pela prefeitura de São Paulo contra Bruno Covas (PSDB), parece estar acabando, segundo levantamento exclusivo feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 22 e 26 de janeiro.

No cenário mais provável, as intenções de voto nele recuaram de 5,7% para 3,5% entre dezembro e janeiro, depois de ter dado um salto bastante significativo entre julho e dezembro, quando foi de 1% para 5,7%. O mesmo movimento ocorre em outra simulação, na qual ele saltou de 0,7% em julho para 4,9% em dezembro e depois recuou para 3,6% em janeiro.

Quando Boulos chegou ao segundo turno na maior cidade do país, muitos analistas políticos apontavam que ele poderia se consolidar como uma alternativa ao petismo na corrida presidencial de 2022, mas ele ainda está longe de atingir os percentuais de Fernando Haddad e Luiz Inácio Lula da Silva, hoje os mais cotados para disputar o Palácio do Planalto pelo PT.

O militante do movimento sem-teto – é um dos líderes do MTST – já disputou uma eleição presidencial em 2018, mas conseguiu apenas 0,58% dos votos válidos e ficou em 10% lugar, atrás até de candidatos desconhecidos no cenário nacional, como Cabo Daciolo, que teve mais que o dobro da votação (1,26%).