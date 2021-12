Os três candidatos do PDT de Ciro que devem abrir seus palanques para Lula

A candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República enfrenta muitos problemas, como mostrou reportagem de VEJA da edição desta semana, entre eles a estagnação – com viés de baixa – nas pesquisas eleitorais, a falta de rumo da campanha, mesmo com o marqueteiro João Santana no comando, e o lançamento de nomes no centro que tiram o seu espaço, como os de João Doria (PSDB) e Sergio Moro (Podemos).

Mas nada ameaça mais a candidatura do ex-governador do Ceará do que o desempenho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas, aliada à movimentação intensa do petista nos bastidores.

Ao menos três candidatos do PDT a governador em 2022 já sinalizaram que vão receber Lula com entusiasmo em seus palanques: Rodrigo Neves (Rio de Janeiro), Weverton Rocha (Maranhão) e Edvaldo Nogueira (Sergipe). Todos já estiveram recentemente com o petista.

“Conversamos sobre a sólida e histórica aliança entre trabalhistas e petistas no Leste Fluminense e a grave crise do desemprego, da falta de renda e do aumento da pobreza e da fome no Brasil e no Rio de Janeiro”, disse Neves ao postar uma foto do tuíte do encontro com Lula no Rio em novembro deste ano.

Acompanhado pelo Presidente do PT-RJ e do Prefeito em exercício de Niterói, amigos João Maurício e Paulo Bagueira, tive excelente encontro com o ex Presidente Lula.

Conversamos sobre a sólida e histórica aliança entre trabalhistas e petistas no Leste Fluminense e a grave crise pic.twitter.com/yZBXe1LgxE — Rodrigo Neves (@_RodrigoNeves_) November 10, 2021

Já Weverton Rocha, também em post nas redes sociais após se encontrar com o petista em outubro, disse que “é hora da união de todos os que lutam pela democracia”.

Continua após a publicidade

➡️É hora da união de todos os que lutam pela democracia, buscando alternativas para ajudar a nossa gente a viver de novo em um país com mais emprego, mais comida na mesa, mais educação e mais saúde. 📸@ricardostuckert #Weverton#SempreComAGente pic.twitter.com/lxY1LCNOC4 — Weverton (@wevertonrocha) October 5, 2021

No caso do senador do Maranhão, a provável aliança está em um estágio tão avançado que o Ministério Público abriu investigação para apurar propagandas em ônibus que atrelam as duas candidaturas — o que poderia configurar infração à legislação eleitoral.

Já Edvaldo Nogueira é um aliado histórico do petismo em Sergipe. Ele se projetou na política como vice-prefeito de Aracaju, ainda pelo PCdoB, quando o prefeito era Marcelo Déda (PT), entre 2001 e 2006. Com a morte de Déda, ele assumiu o cargo, que ocupou até 2012 — depois, voltou em 2017.

O número de palanques de Ciro que provavelmente serão ocupados também por Lula tende a aumentar. No Ceará, por exemplo, onde as duas legendas são aliadas, o atual governador, Camilo Santana (PT), defende que o seu partido não tenha candidato e apoie um nome do PDT — o favorito é o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Lula hesita em aceitar a solução, mas se topar uma nova coalização entre PT e PDT no estado, será mais um palanque que dividirá com Ciro.