No Rio, Paes segue na liderança e Martha empata numericamente com Crivella

O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) segue na liderança isolada pela disputa da Prefeitura do Rio de Janeiro, com 27,7% das intenções de voto, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro e divulgado nesta terça-feira, 3. Na sondagem anterior, feita entre 20 e 24 de setembro, ele tinha 25,1%.

Na briga por um lugar no segundo turno, a delegada Martha Rocha (PDT) chegou a 14%, praticamente o mesmo percentual do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que tem 14,1% – no levantamento anterior, eles tinham, respectivamente, 13,6% e 11,8%. A ex-governadora Benedita da Silva (PT) tem 8,2% (tinha 7,3%) e está empatada com Crivella e Martha no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Considerando a margem de erro, a petista também está empatada tecnicamente com o candidato do PSL, o ex-nadador Luiz Lima, que foi de 1,9% para 4,2%. Na sequência, aparecem Bandeira de Mello, da Rede (3,2%), Renata Souza, do PSOL (1,9%), Clarissa Garotinho, do Pros (1,2%), Fred Luz, do Novo (1,2%), e Paulo Messina, do MDB (1,2%).

Os candidatos Cyro Garcia (PSTU), Glória Heloiza (PSC), Suêd Haidar (PMB) e Henrique Simonard (PCO) não alcançaram 1% dos votos. Entre os entrevistados, 15,4% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,4% disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 910 eleitores por telefone e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº RJ-05250/2020.