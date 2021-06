No Ceará, sua base eleitoral, Ciro fica em terceiro na disputa ao Planalto

O ex-governador Ciro Gomes (PDT) é o terceiro colocado na disputa presidencial no Ceará, onde fez a sua carreira política, atrás do presidente Jair Bolsonaro e bem atrás do seu neodesafeto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo levantamento feito entre os dias 25 e 29 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a sondagem, Ciro tem 13,5% das intenções de voto no principal cenário, atrás de Bolsonaro (19,4%) e de Lula (45,9%). O senador Tasso Jereissati (PSDB), que também pode ser candidato a presidente da República e que foi padrinho político de Ciro, aparece com 4,3% (veja quadro completo abaixo).

A posição de Ciro melhora um pouco em um cenário sem Tasso e com o governador paulista João Doria como o candidato do PSDB: o pedetista vai a 14,5% das intenções de voto, continua numericamente em terceiro, mas fica empatado no limite da margem de erro de 2,5 pontos percentuais com Bolsonaro, que tem 19,5%. Nesse cenário, Lula tem 46,3% (veja quadro abaixo).

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas telefônicas (sem o uso de robôs) com 1.528 eleitores de 84 municípios do Ceará.