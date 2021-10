Marcos Pontes vai pela 3ª vez aos Emirados Árabes; veja destinos favoritos

Atualizado em 18 out 2021, 13h32 - Publicado em 18 out 2021, 13h23

Por Bruno Ribeiro Atualizado em 18 out 2021, 13h32 - Publicado em 18 out 2021, 13h23

Ministro do governo Jair Bolsonaro que mais viajou para fora do país e titular de uma pasta que perdeu 90% de seus recursos financeiros no começo deste mês, Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações) está desde sexta-feira, 15, em mais uma viagem oficial, agora para os Emirados Árabes Unidos. No domingo, 17, ele inaugurou uma apresentação no estande do governo brasileiro na Expo Dubai. É a terceira vez que o ministro vai para o país árabe desde que foi nomeado ministro, em 2019, fazendo de lá um de seus destinos prediletos.

A primeira vez em que esteve nos Emirados foi em junho de 2019, para visitas a Abu Dhabi e Dubai. A prestação de contas de sua viagem informa que ele esteve lá para reuniões com autoridades e empresários da área de ciências. Na segunda vez, em outubro do mesmo ano, a missão foi apenas para Abud Dhabi acompanhando a comitiva do presidente Jair Bolsonaro.

Reportagem de VEJA desta semana mostra que Pontes é o ministro do atual governo que mais viajou para o exterior: foram 20 viagens internacionais, em um roteiro que incluiu Paris, Barcelona, Washington, Orlando e Pequim (veja lista completa abaixo). No total, o ex-astronauta fez 107 viagens, ficou um a cada três dias do período no governo em trânsito e gastou mais de 503.000 reais só em diárias e passagens.

Os seus destinos preferidos até agora foram Viena (Áustria) e Houston (EUA), para onde embarcou três vezes. Na capital austríaca, ele visitou centros de tecnologia e participou de reuniões de cúpula com autoridades da área de ciências. Na cidade americana, ele foi ao Johnson Space Center, da Nasa, teve reuniões com empresários de empresas de tecnologia e participou de dois eventos promovidos pela Câmara de Comércio Brasil-Texas. A justificativa da viagem aponta que o ministro seria recebido como “special guest” em uma das reuniões.

Na sequência, entre os destinos mais visitados, com duas viagens, aparece Tel Aviv (Israel) e Nova Délhi (Índia). Também esteve duas vezes na Antártida.

O próximo destino internacional de Pontes deverá ser Glasgow (Escócia). Segundo o Radar, o ministro apresentou uma lista com 18 integrantes da pasta para a comitiva que vai ao encontro ambiental COP-26, no fim do mês, mas o pedido foi rejeitado por Bolsonaro, que já demonstrava irritação com a farra da Expo Dubai. O presidente também não gostou da reportagem de VEJA que mostrou que Pontes é quem mais viaja ao exterior no seu governo.

Veja a lista de todas as cidades estrangeiras visitadas pelo ministro:

Trieste (Itália)

Viena (Áustria)

Genebra (Suíça)

Paris (França)

Abu Dabi (Emirados Árabes)

Dubai (Emirados Árabes)

Doha (Catar)

Orlando (EUA)

Houston (EUA)

Washington (EUA)

Nova Delhi (Índia)

Bangalore (Índia)

Chennai (Índia)

Telavive (Israel)

Barcelona (Espanha)

Lisboa (Portugal)

Seul (Coréia do Sul)

Pequim (China)

Dresden (Alemanha)

Caiena (Guiana Francesa)

Kourou (Guiana Francesa)

Buenos Aires (Argentina)

Estação Comandante Ferraz (Antártica)

Estação Eduardo Frei (Antártica)