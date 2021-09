Maioria apoia a divulgação de pesquisas na véspera da eleição

A maioria dos brasileiros é a favor da divulgação de pesquisas de intenção de voto na véspera da realização de eleições, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas, entre os dias 23 e 27 de setembro: 57,7% disseram apoiar, enquanto 34,4% afirmaram ser contra. Outros 7,9% afirmaram que não sabem ou não responderam.

Hoje, não há restrições à divulgação de pesquisas eleitorais na véspera (apenas durante o período de votação), mas o tema é discutido no Congresso. Na votação de um pacote com mudanças nas regras eleitorais, a Câmara já aprovou o veto a levantamentos na véspera do processo eleitoral. O texto, ainda precisa ser aprovado no Senado até o dia 2 de outubro para entrar em vigor na eleição de 2022. O mais provável é que isso não ocorra.

A pesquisa foi feita com 2.772 brasileiros de todos os estados e do Distrito Federal, por telefone, sem o uso de robôs. A margem de erro é de dois pontos percentuais