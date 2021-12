Irmão de bolsonarista é ‘promovido’ e triplica salário na pasta de Damares

Irmão do deputado federal bolsonarista Filipe Barros (PSL-PR), o servidor Lucas Barros Baptista de Toledo Ribeiro foi “promovido” na estrutura do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e vai ter seu salário triplicado em razão do novo cargo que vai ocupar na pasta comandada pela ministra Damares Alves.

Portaria publicada nesta quinta-feira, 9, no Diário Oficial da União nomeou o funcionário público para o cargo de chefe de gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, passando a receber salário bruto de 36.527,6o reais.

Segundo o texto da portaria, Ribeiro vai assumir a chefia do gabinete da secretaria a partir da próxima segunda-feira 13, no lugar de Giuliana Cambauva Orlandi Cassiano, que estava no cargo desde março de 2020. Na posição que ocupa atualmente como assessor, Ribeiro tem remuneração bruta de 10.373,30 reais.

A nomeação do irmão de Filipe Barros para o novo cargo é assinada pela secretária-executiva Tatiana Barbosa de Alvarenga, que está substituindo Damares como titular da pasta — a ministra está afastada do cargo até 14 de dezembro para participar da Expo Marajó, em Dubai (Emirados Árabes Unidos).