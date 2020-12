Ibope: cai cinco pontos a avaliação de ótimo/bom do governo Jair Bolsonaro

A popularidade do presidente Jair Bolsonaro oscilou negativamente de 40% de ótimo/bom em setembro para 35% em dezembro, segundo pesquisa do Ibope feita para a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada nesta quarta-feira, 16. O percentual, no entanto, ainda é seis pontos maior que o constatado há um ano, em dezembro de 2019, quando foi de 29%.

O percentual daqueles que consideram o governo ruim/péssimo oscilou para cima, no limite da margem de erro de dois pontos percentuais, passando de 29% para 33%. O levantamento constatou ainda que, também no limite da margem de erro, caiu a aprovação à maneira de governar do presidente, de 50% para 46%.

As maiores parcelas de descontentes com o governo estão nas regiões Sudeste e Nordeste – na primeira, 36% consideram o seu governo ruim/péssimo; entre os nordestinos, a taxa é de 34%. Embora todas as regiões geográficas tenham apresentado queda na aprovação ao presidente, a Região Sul é onde ele ainda é mais popular: 44% consideram o seu governo ótimo/bom e 55% aprovam a sua maneira de governar.

A maior queda na aprovação foi verificada na área da segurança pública, entre as nove pesquisadas pelo Ibope, com recuo de 7 pontos. A pesquisa CNI-Ibope ouviu 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de dezembro em 126 municípios.