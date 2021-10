Guerra das prévias do PSDB: Aécio Neves sobe ao palanque de Eduardo Leite

Na movimentada disputa entre João Doria e Eduardo Leite pela vitória nas prévias tucanas para escolher o candidato do partido ao Palácio do Planalto, o apoio do deputado mineiro Aécio Neves ao governador gaúcho ocorreu de forma mais discreta no começo da campanha. Nas primeiras movimentações, correligionários de Doria apontaram digitais de homens de confiança de Aécio nas andanças de Leite. Em setembro, num ato bem mais explícito de apoio, o PSDB mineiro, controlado por Aécio, formalizou a preferência por Leite. Na última sexta, 15, em evento realizado em Belo Horizonte, foi a vez do próprio Aécio aparecer no palanque ao lado do governador gaúcho. No discurso de agradecimento, no entanto, Leite não mencionou o nome do deputado.

Várias razões explicam o constrangimento de Leite em ter Aécio ao seu lado, a começar pelas diversas pendências na Justiça que pesam contra o deputado mineiro. Em 2017, recém-empossado como presidente do diretório estadual do PSDB gaúcho, Leite declarou numa entrevista que se recusava a subir no mesmo palanque de Aécio (na época, o mineiro era o presidente nacional do partido). “Eu acho que o senador Aécio Neves erra na condução do partido por não ter deixado definitivamente a presidência”, afirmou Leite na entrevista em questão. Como se vê, em meio a atual disputa pelas prévias tucanas, a resistência de Leite a Aécio faz parte do passado.

A falta de menção ao deputado no evento recente realizado em Belo Horizonte foi ironizada pelos apoiadores de Doria. “Foi amnésia seletiva do Eduardo Leite”, afirmou um membro da campanha do governador paulista. De acordo com os apoiadores de Doria, Aécio trabalha por interesses próprios para tentar tirar da campanha presidencial o governador paulista e transformar Leite em um vice em alguma chapa de centro, incluindo a de Ciro Gomes. A explicação: sem um tucano como cabeça de chapa, o partido pode concentrar a verba do fundo eleitoral nas candidaturas a governador, senador e deputados, o que agrada mais ao projeto de Aécio (e o ajuda na campanha à reeleição no Congresso, fundamental para lhe garantir a continuidade da imunidade parlamentar). Leite vem negando de forma veemente que toparia ser vice de alguma outra chapa e atribui os rumores a intrigas da “turma paulista”.