Governador em exercício do Rio está com Covid

Atualizado em 10 out 2020, 16h42 - Publicado em 10 out 2020, 16h34

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), teve diagnóstico positivo para a Covid-19 neste sábado, 10. Ele se submeteu ao teste para o novo coronavírus na sexta e apresenta sintomas similares aos de uma gripe, coriza e dor de cabeça. O estado de saúde dele é bom. De acordo com o governo do Rio, suas agendas foram canceladas e ele cumprirá expediente de casa, na Barra da Tijuca.

Castro assumiu o governo com o afastamento do governador Wilson Witzel (PSC) determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No final de setembro, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) deu seguimento ao processo de impeachment de Witzel por 69 votos a zero. Agora, o caso será julgado por um tribunal misto formado por deputados e desembargadores do Tribunal de Justiça, que tem até 120 dias para concluir o procedimento..