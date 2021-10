Freixo e PSOL: os alvos de lulistas após rejeição da PEC de controle do MP

Atualizado em 21 out 2021, 11h29 - Publicado em 21 out 2021, 11h21

Por José Benedito da Silva Atualizado em 21 out 2021, 11h29 - Publicado em 21 out 2021, 11h21

A rejeição na noite de quarta-feira, 20, da PEC 5/2021, que visava a aumentar o controle do Parlamento sobre procuradores e promotores, alterando a composição do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), foi uma derrota de Arthur Lira (PP-AL), claro, porque o presidente da Casa era o principal patrocinador da iniciativa. Mas o revés também doeu fundo na militância petista, mais especificamente a lulista, que também esperava uma espécie de “vingança” contra o modus operandi que marcou a Lava Jato e a qual atribui a condenação e a prisão de Lula.

E a revolta dos lulistas nas redes sociais encontrou dois alvos preferenciais: o PSOL que com oito deputados votou em peso contra a proposta (no final, faltaram 11 votos para que ela fosse aprovada), e o deputado Marcelo Freixo (PSB), que pode ter o apoio de Lula na eleição ao governo do Rio de Janeiro em 2022, mas que também votou contra a PEC — no Twitter, muitos simpatizantes de Lula passaram a defender que ele não tenha mais o apoio do ex-presidente e que o PT tenha candidato próprio em 2022

Os deputados do PSOL se defenderam, a maioria para dizer que a posição do partido é a de que o MP deve, sim, ter algum tipo de controle, mas não pelo Congresso. “Para nós, do PSOL, é importante ampliar o papel de controle social e popular do MP. Isso se faz por meio de ouvidoria externa, participação do povo nos conselhos, de forma mais efetiva”, disse Taliria Petrone (RJ) no Twitter após a votação.

Já Glauber Braga disse que era a favor da PEC, mas que respeitou a decisão do partido. Veja tuíte abaixo, feito antes da votação na Câmara.

Fui voto vencido na bancada do PSOL e acato a orientação de maioria. A PEC 5 não é alteração estrutural, com controle popular, etc… Mas é pequena resposta ao MP como braço do sistema penal-punitivo e todo o desastre econômico que proporcionou. Não me revolto se for aprovada. — Glauber Braga (@Glauber_Braga) October 20, 2021

No PT, o apoio à proposta foi maciço: dos 52 deputados, apenas um se absteve (Marcon, do RS), e o resto votou unido para passar a PEC. Na esquerda, aliás, só o PSOL e a Rede, que tem um deputado (Joenia Wapichana), recomendaram votar contra a proposta. Entre os demais, PT, PSB, PDT e PCdoB indicaram votação a favor da medida.

Nos demais partidos, no entanto, a “traição” foi grande: 16 dos 23 deputados do PDT votaram contra a PEC. No PSB, foram 21 votos contrários dos 31 deputados, incluindo Tabata Amaral, Alessandro Molon e Marcelo Freixo (veja abaixo como votaram os deputados).

Os seguidores de Freixo no Twitter também não ficaram felizes, como mostra a sequência de tuítes abaixo.

VEJA COMO VOTOU CADA PARTIDO

AVANTE

André Janones MG Não

Chiquinho Brazão RJ Sim

Greyce Elias MG Sim

Leda Sadala AP Não

Luis Tibé MG Sim

Pastor Sargento Isidório BA Sim

Sebastião Oliveira PE Sim

Tito BA Sim

CIDADANIA

Alex Manente SP Sim

Arnaldo Jardim SP Sim

Carmen Zanotto SC Não

Da Vitória ES Não

Daniel Coelho PE Não

Marcelo Calero RJ Não

Paula Belmonte DF Não

Rubens Bueno PR Não

DEM

Alan Rick AC Não

Alexandre Leite SP Sim

Arthur Oliveira Maia BA Sim

Bilac Pinto MG Não

Carlos Henrique Gaguim TO Sim

David Soares SP Sim

Dr. Zacharias Calil GO Não

Efraim Filho PB Sim

Eli Corrêa Filho SP Sim

Elmar Nascimento BA Sim

Fernando Coelho Filho PE Sim

Geninho Zuliani SP Sim

Hélio Leite PA Não

Jose Mario Schreiner GO Não

Juscelino Filho MA Sim

Kim Kataguiri SP Não

Leur Lomanto Júnior BA Sim

Luis Miranda DF Não

Marcos Soares RJ Sim

Norma Ayub ES Não

Olival Marques PA Sim

Paulo Azi BA Sim

Pedro Lupion PR Sim

Sóstenes Cavalcante RJ Sim

Zé Augusto Nalin RJ Não

MDB

Alceu Moreira RS Sim

Carlos Bezerra MT Sim

Carlos Chiodini SC Sim

Celso Maldaner SC Não

Daniela do Waguinho RJ Sim

Dulce Miranda TO Sim

Elcione Barbalho PA Sim

Fábio Ramalho MG Sim

Fabio Reis SE Sim

Flaviano Melo AC Sim

Giovani Feltes RS Não

Gutemberg Reis RJ Sim

Hercílio Coelho Diniz MG Não

Herculano Passos SP Sim

Hermes Parcianello PR Sim

Hildo Rocha MA Não

Isnaldo Bulhões Jr. AL Sim

João Marcelo Souza MA Sim

Juarez Costa MT Não

Leonardo Picciani RJ Sim

Lucio Mosquini RO Não

Márcio Biolchi RS Não

Marcos Aurélio Sampaio PI Sim

Mauro Lopes MG Sim

Moses Rodrigues CE Sim

Newton Cardoso Jr MG Sim

Osmar Terra RS Não

Raul Henry PE Não

Rogério Peninha Mendonça SC Sim

Sergio Souza PR Sim

Walter Alves RN Sim

NOVO

Adriana Ventura SP Não

Alexis Fonteyne SP Não

Gilson Marques SC Não

Lucas Gonzalez MG Não

Marcel van Hattem RS Não

Paulo Ganime RJ Não

Tiago Mitraud MG Não

Vinicius Poit SP Não

PATRIOTA

Alcides Rodrigues GO Sim

Dr. Frederico MG Não

Marreca Filho MA Não

Pastor Eurico PE Não

Roman PR Sim

PC do B

Alice Portugal BA Sim

Daniel Almeida BA Sim

Jandira Feghali RJ Sim

Orlando Silva SP Sim

Perpétua Almeida AC Abstenção

Professora Marcivania AP Abstenção

Renildo Calheiros PE Sim

Rubens Pereira Júnior MA Sim

PDT

Afonso Motta RS Não

Alex Santana BA Sim

André Figueiredo CE Não

Chico D`Angelo RJ Sim

Dagoberto Nogueira MS Não

Eduardo Bismarck CE Não

Fábio Henrique SE Não

Félix Mendonça Júnior BA Sim

Flávia Morais GO Não

Flávio Nogueira PI Sim

Gustavo Fruet PR Não

Idilvan Alencar CE Não

Jesus Sérgio AC Não

Leônidas Cristino CE Não

Mário Heringer MG Sim

Marlon Santos RS Sim

Paulo Ramos RJ Não

Pompeo de Mattos RS Não

Robério Monteiro CE Não

Silvia Cristina RO Não

Subtenente Gonzaga MG Não

Túlio Gadêlha PE Não

Wolney Queiroz PE Sim

PL

Abílio Santana BA Sim

Altineu Côrtes RJ Sim

Bosco Costa SE Abstenção

Capitão Augusto SP Não

Capitão Fábio Abreu PI Sim

Christiane de Souza Yared PR Não

Cristiano Vale PA Sim

Dr. Jaziel CE Não

Edio Lopes RR Sim

Fernando Rodolfo PE Sim

Gelson Azevedo RJ Sim

Giacobo PR Sim

Giovani Cherini RS Sim

João Carlos Bacelar BA Sim

João Maia RN Sim

José Rocha BA Sim

Josimar Maranhãozinho MA Sim

Júnior Mano CE Sim

Laerte Bessa DF Sim

Luiz Antônio Corrêa RJ Sim

Luiz Carlos Motta SP Sim

Luiz Nishimori PR Não

Magda Mofatto GO Sim

Marcelo Ramos AM Sim

Marcio Alvino SP Sim

Marina Santos PI Sim

Pastor Gil MA Sim

Paulo Freire Costa SP Não

Policial Katia Sastre SP Não

Pr. Marco Feliciano SP Sim

Raimundo Costa BA Sim

Sergio Toledo AL Sim

Soraya Santos RJ Sim

Tiririca SP Sim

Valdevan Noventa SE Não

Vicentinho Júnior TO Sim

Vinicius Gurgel AP Sim

Wellington Roberto PB Sim

Zé Vitor MG Sim

PODEMOS

Bacelar BA Sim

Diego Garcia PR Não

Igor Timo MG Sim

José Medeiros MT Não

José Nelto GO Sim

Josivaldo JP MA Sim

Léo Moraes RO Não

Renata Abreu SP Não

Ricardo Teobaldo PE Sim

Roberto de Lucena SP Não

PP

Adriano do Baldy GO Sim

Afonso Hamm RS Não

Aguinaldo Ribeiro PB Sim

AJ Albuquerque CE Sim

André Abdon AP Sim

André Fufuca MA Sim

Angela Amin SC Sim

Arthur Lira AL Sim

Átila Lins AM Sim

Átila Lira PI Sim

Beto Rosado RN Sim

Cacá Leão BA Sim

Celina Leão DF Sim

Christino Aureo RJ Sim

Claudio Cajado BA Sim

Covatti Filho RS Sim

Dimas Fabiano MG Sim

Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. RJ Sim

Eduardo da Fonte PE Sim

Evair Vieira de Melo ES Não

Fausto Pinato SP Sim

Fernando Monteiro PE Sim

Franco Cartafina MG Não

Guilherme Derrite SP Não

Guilherme Mussi SP Sim

Hiran Gonçalves RR Sim

Iracema Portella PI Sim

Jaqueline Cassol RO Sim

Jerônimo Goergen RS Não

Julio Lopes RJ Sim

Laercio Oliveira SE Sim

Marcelo Aro MG Sim

Margarete Coelho PI Sim

Mário Negromonte Jr. BA Sim

Neri Geller MT Sim

Osmar Serraglio PR Sim

Pinheirinho MG Sim

Professor Alcides GO Sim

Ricardo Barros PR Sim

Ricardo Izar SP Sim

Ronaldo Carletto BA Sim

PROS

Acácio Favacho AP Sim

Capitão Wagner CE Não

Carla Dickson RN Não

Clarissa Garotinho RJ Sim

Eros Biondini MG Não

Gastão Vieira MA Sim

Uldurico Junior BA Não

Vaidon Oliveira CE Sim

Weliton Prado MG Não

PSB

Alessandro Molon RJ Não

Aliel Machado PR Sim

Bira do Pindaré MA Não

Camilo Capiberibe AP Não

Cássio Andrade PA Não

Danilo Cabral PE Sim

Denis Bezerra CE Não

Elias Vaz GO Não

Emidinho Madeira MG Não

Felipe Carreras PE Sim

Felipe Rigoni ES Não

Gervásio Maia PB Não

Gonzaga Patriota PE Sim

Heitor Schuch RS Não

Jefferson Campos SP Não

Júlio Delgado MG Não

Lídice da Mata BA Sim

Liziane Bayer RS Sim

Luciano Ducci PR Sim

Marcelo Freixo RJ Não

Marcelo Nilo BA Sim

Mauro Nazif RO Não

Milton Coelho PE Sim

Ricardo Silva SP Não

Rodrigo Agostinho SP Não

Rodrigo Coelho SC Não

Rosana Valle SP Não

Tabata Amaral SP Não

Tadeu Alencar PE Não

Ted Conti ES Não

Vilson da Fetaemg MG Sim

PSC

Aluisio Mendes MA Sim

André Ferreira PE Sim

Euclydes Pettersen MG Sim

Glaustin da Fokus GO Sim

Lauriete ES Não

Osires Damaso TO Sim

Otoni de Paula RJ Não

Paulo Eduardo Martins PR Não

Pedro Dalua AP Sim

Ricardo da Karol RJ Sim

PSD

André de Paula PE Sim

Antonio Brito BA Não

Cezinha de Madureira SP Sim

Charles Fernandes BA Sim

Darci de Matos SC Sim

Diego Andrade MG Sim

Domingos Neto CE Sim

Edilázio Júnior MA Sim

Expedito Netto RO Não

Fábio Mitidieri SE Não

Fábio Trad MS Não

Francisco Jr. GO Não

Haroldo Cathedral RR Não

Hugo Leal RJ Sim

Joaquim Passarinho PA Não

Jones Moura RJ Sim

José Nunes BA Sim

Júlio Cesar PI Sim

Marco Bertaiolli SP Sim

Marx Beltrão AL Sim

Neucimar Fraga ES Não

Otto Alencar Filho BA Sim

Paulo Magalhães BA Sim

Paulo Vicente Caleffi RS Sim

Pedro Augusto Palareti RJ Sim

Reinhold Stephanes Junior PR Não

Ricardo Guidi SC Não

Sargento Fahur PR Não

Sérgio Brito BA Sim

Sidney Leite AM Não

Stefano Aguiar MG Não

Vermelho PR Sim

PSDB

Adolfo Viana BA Sim

Aécio Neves MG Sim

Alexandre Frota SP Não

Beto Pereira MS Não

Bia Cavassa MS Sim

Bruna Furlan SP Sim

Carlos Sampaio SP Não

Célio Silveira GO Não

Daniel Trzeciak RS Não

Danilo Forte CE Sim

Domingos Sávio MG Sim

Edna Henrique PB Não

Eduardo Barbosa MG Não

Eduardo Cury SP Não

Geovania de Sá SC Não

Lucas Redecker RS Não

Mara Rocha AC Não

Mariana Carvalho RO Não

Nilson Pinto PA Sim

Paulo Abi-Ackel MG Sim

Pedro Cunha Lima PB Não

Pedro Vilela AL Não

Rodrigo de Castro MG Sim

Rose Modesto MS Não

Rossoni PR Sim

Ruy Carneiro PB Não

Samuel Moreira SP Não

Shéridan RR Não

Tereza Nelma AL Não

Vanderlei Macris SP Não

Vitor Lippi SP Não

PSL

Alê Silva MG Sim

Aline Sleutjes PR Sim

Bia Kicis DF Sim

Bibo Nunes RS Sim

Bozzella SP Não

Carla Zambelli SP Sim

Carlos Jordy RJ Sim

Caroline de Toni SC Não

Celso Sabino PA Sim

Charlles Evangelista MG Não

Chris Tonietto RJ Não

Coronel Armando SC Sim

Coronel Chrisóstomo RO Sim

Coronel Tadeu SP Sim

Daniel Freitas SC Não

Delegado Antônio Furtado RJ Sim

Delegado Marcelo Freitas MG Não

Delegado Pablo AM Não

Delegado Waldir GO Não

Dr. Luiz Ovando MS Sim

Dra. Soraya Manato ES Não

Eduardo Bolsonaro SP Sim

Fabio Schiochet SC Não

Felício Laterça RJ Não

Felipe Francischini PR Não

General Girão RN Não

General Peternelli SP Sim

Guiga Peixoto SP Não

Gurgel RJ Não

Heitor Freire CE Não

Helio Lopes RJ Sim

Joice Hasselmann SP Não

Julian Lemos PB Não

Junio Amaral MG Não

Léo Motta MG Não

Loester Trutis MS Não

Lourival Gomes RJ Sim

Luiz Lima RJ Não

Major Fabiana RJ Não

Marcelo Álvaro Antônio MG Sim

Marcelo Brum RS Sim

Márcio Labre RJ Sim

Nelson Barbudo MT Sim

Nereu Crispim RS Sim

Nicoletti RR Não

Professor Joziel RJ Sim

Professora Dayane Pimentel BA Não

Sanderson RS Não

Vitor Hugo GO Sim

PSOL

Áurea Carolina MG Não

David Miranda RJ Não

Fernanda Melchionna RS Não

Glauber Braga RJ Não

Ivan Valente SP Não

Luiza Erundina SP Não

Talíria Petrone RJ Não

Vivi Reis PA Não

PT

Afonso Florence BA Sim

Airton Faleiro PA Sim

Alencar Santana Braga SP Sim

Alexandre Padilha SP Sim

Arlindo Chinaglia SP Sim

Benedita da Silva RJ Sim

Beto Faro PA Sim

Bohn Gass RS Sim

Carlos Veras PE Sim

Carlos Zarattini SP Sim

Célio Moura TO Sim

Enio Verri PR Sim

Erika Kokay DF Sim

Frei Anastacio Ribeiro PB Sim

Gleisi Hoffmann PR Sim

Helder Salomão ES Sim

Henrique Fontana RS Sim

João Daniel SE Sim

Jorge Solla BA Sim

José Airton Félix Cirilo CE Sim

José Guimarães CE Sim

José Ricardo AM Sim

Joseildo Ramos BA Sim

Leo de Brito AC Sim

Leonardo Monteiro MG Sim

Luizianne Lins CE Sim

Marcon RS Abstenção

Maria do Rosário RS Sim

Marília Arraes PE Sim

Merlong Solano PI Sim

Natália Bonavides RN Sim

Nilto Tatto SP Sim

Odair Cunha MG Sim

Padre João MG Sim

Patrus Ananias MG Sim

Paulão AL Sim

Paulo Guedes MG Sim

Paulo Teixeira SP Sim

Pedro Uczai SC Sim

Professora Rosa Neide MT Sim

Reginaldo Lopes MG Sim

Rejane Dias PI Sim

Rogério Correia MG Sim

Rubens Otoni GO Sim

Rui Falcão SP Sim

Valmir Assunção BA Sim

Vander Loubet MS Sim

Vicentinho SP Sim

Waldenor Pereira BA Sim

Zé Carlos MA Sim

Zé Neto BA Sim

Zeca Dirceu PR Sim

PTB

Eduardo Costa PA Sim

Emanuel Pinheiro Neto MT Sim

Luisa Canziani PR Sim

Marcelo Moraes RS Sim

Maurício Dziedricki RS Não

Nivaldo Albuquerque AL Sim

Paulo Bengtson PA Sim

Pedro Augusto Bezerra CE Sim

Wilson Santiago PB Sim

PV

Célio Studart CE Não

Leandre PR Não

Professor Israel Batista DF Não

REDE

Joenia Wapichana RR Não

REPUBLICANOS

Amaro Neto ES Não

Aroldo Martins PR Sim

Benes Leocádio RN Não

Capitão Alberto Neto AM Não

Carlos Gomes RS Sim

Celso Russomanno SP Sim

Cleber Verde MA Sim

Gil Cutrim MA Sim

Gilberto Abramo MG Sim

Hélio Costa SC Não

Hugo Motta PB Sim

Jhonatan de Jesus RR Sim

João Campos GO Sim

Jorge Braz RJ Sim

Julio Cesar Ribeiro DF Sim

Lafayette de Andrada MG Sim

Luizão Goulart PR Não

Márcio Marinho BA Sim

Marcos Pereira SP Sim

Maria Rosas SP Sim

Milton Vieira SP Sim

Ossesio Silva PE Sim

Roberto Alves SP Sim

Rosangela Gomes RJ Sim

Severino Pessoa AL Sim

Silas Câmara AM Sim

Silvio Costa Filho PE Sim

Tia Eron BA Sim

Vavá Martins PA Sim

Vinicius Carvalho SP Sim

SOLIDARIEDADE

Augusto Coutinho PE Sim

Aureo Ribeiro RJ Não

Bosco Saraiva AM Não

Dra. Vanda Milani AC Não

Eli Borges TO Não

Genecias Noronha CE Sim

Gustinho Ribeiro SE Não

Lucas Vergilio GO Sim

Ottaci Nascimento RR Sim

Paulo Pereira da Silva SP Sim

Tiago Dimas TO Sim

Zé Silva MG Sim