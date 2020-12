Ex-ministro Sergio Moro ataca Bolsonaro: ‘Tem presidente em Brasília?’

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro publicou no final da tarde desta segunda-feira, 28, no Twitter fortes críticas ao presidente Jair Bolsonaro, seu ex-aliado e agora seu desafeto. Ele questiona por que o país ainda não tem vacina, pergunta quantas vítimas o país ainda precisa ter para o governo abandonar o negacionismo e indaga: “Tem presidente em Brasília?”

Vários países, inclusive da América Latina, já estão vacinando seus nacionais contra a COVID-19. Onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão? Tem Presidente em Brasília? Quantas vítimas temos que ter para o Governo abandonar o seu negacionismo? — Sergio Moro (@SF_Moro) December 28, 2020

Moro abandonou uma carreira de 22 anos como juiz federal — era uma das principais estrelas da Operação Lava-Jato — para se tornar ministro de Bolsonaro em janeiro de 2019, mas ficou no cargo apenas até abril de 2020, quando saiu atirando contra o presidente, acusando-o de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. A acusação é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal.

Usar a questão da saúde para atacar o governo Bolsonaro tem sido um dos expedientes adotados pelo ex-juiz. Na biografia de sua conta no Twitter, por exemplo, ele colocou a expressão sallus populi suprema lex esto (que pode ser traduzida como “seja a saúde do povo a suprema lei”), mas derrapou no latim — a palavra salus (saúde, felicidade, salvação) é escrita com apenas um “l”.