Auditoria encontra sete falhas na ferramenta das prévias do PSDB

Novo capítulo no tumultuado processo de escolha do presidenciável tucano: uma auditoria feita pela empresa Kruptus a pedido do PSDB encontrou sete falhas no aplicativo desenvolvido pelo partido e que irá recolher e contabilizara o resultado da escolha dos membros da legenda, em uma eleição marcada para o dia 21. As falhas foram relatadas na noite desta segunda, 15, pela equipe do paulista ao presidente do partido, Bruno Araújo. Ainda não há decisão sobre as consequências da descoberta. Representantes das candidaturas do governador de São Paulo, João Doria, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que também concorrem, participaram da reunião.

A decisão sobre o que fazer diante da descoberta ficou para amanhã, terça, mas integrantes da comissão eleitoral do partido e membros da equipe de Leite já falam em adiar a votação. Uma das falhas sob investigação permitiria que terceiros, fora da lista de filiados à legenda que são aptos a votar, estariam conseguindo realizar a inscrição no site. A dúvida é se o sistema se manterá confiável para ser usado como instrumento de votação.

Até o fim da semana passada, mais de 22 mil pessoas já haviam se cadastrado no sistema, sendo a maioria eleitores de São Paulo. Prefeitos, governadores e vices, deputados federais e ex-dirigentes da legenda terão de votar pessoalmente, em Brasília. O restante dos eleitores usará o app.