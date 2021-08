Covid-19: qual o estado com a maior taxa de mortalidade?

Dados do Ministério da Saúde mostram que oito estados e o Distrito Federal ultrapassaram na epidemia a casa de 300 óbitos por 100 000 habitantes. E média nacional é 265 mortes por 100 000 habitantes. O destaque negativo é Mato Grosso, campeão do ranking, com índice de 360,8, seguido por Rondônia (358,3), Rio de Janeiro (343,5) e Amazonas (326,5).

Entre as regiões do país, puxado pelos números do Mato Grosso, o Centro-Oeste é até hoje a área com o pior desempenho, com média de 318 mortes por 100 000 habitantes. O Nordeste é a região que sai melhor por esse critério, com índice de 196,9. Por ali, o Maranhão continua se destacando, com a menor taxa de mortalidade do país (136).