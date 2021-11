Bolsonaro volta a acenar com Tarcísio, mas radicais querem Weintraub em SP

O presidente Jair Bolsonaro, que ainda não tem um candidato ao governo de São Paulo em 2022, voltou a cogitar na segunda-feira, 15, em Dubai o lançamento da candidatura do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

“Eu conversei com o Tarcísio ontem. Ele aceita discutir uma possível candidatura dele ao governo do estado de São Paulo”, anunciou em Dubai, onde está em viagem com o ministro.

A insistência de Bolsonaro é tão antiga quanto a recusa do ministro, que prefere disputar uma vaga ao Senado por Goiás ou outro estado do Centro-Oeste onde tem boa popularidade em razão das obras de infraestrutura que tem viabilizado na região.

Nas redes sociais, o bolsonarismo se dividiu. Parte considerou boa a ideia do presidente, mas outros preferiram insistir na candidatura do ex-ministro Abraham Weintraub (Educação), um dos representantes do olavismo radical entre os bolsonaristas. Como resultado, Tarcísio e Weintraub foram parar nos trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter nesta manhã.

escutou errado….

Abraham Weintraub Governador de SP.

Deixa Tarcísio onde está. O Brasil precisa dele, e SP precisa de Abraham.

ponto. — BeatrizGF DEUS SEMPRE VENCE.LiberdadeVotoIMPRESSO (@biaforbes) November 15, 2021

Eu não entendo essa turma da direita…só porque Tarcísio está fazendo um bom trabalho no cargo dele querem enfiar o cara pra Governador.

Weintraub me representa! É brigão, é da militância e defende pra valer a liberdade.

É disso que SP precisa, muito mais que um bom gestor. — Vitória Vasconcellos🇧🇷 (@patriotandrade) November 15, 2021

Na semana passada, a seção paulista do PMN acenou com a possibilidade de oferecer a sigla para que Weintraub seja candidato ao governo. O ex-ministro agradeceu e não descartou. Prefere manter acesa a chama da militância.

Weintraub para governador de São Paulo! Tarcísio não se importa com a guerra ideológica. — Luelton Bezerra (@LueltonB) November 15, 2021

O presidente, no entanto, nunca deu qualquer sinal de que possa apoiar a candidatura de Weintraub, que deixou o governo após criar desgaste para Bolsonaro com críticas ao Supremo Tribunal Federal. Como consolação, ganhou um cargo no Banco Mundial nos EUA, onde vive.