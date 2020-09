Bolsonaro sem máscara e Michelle ovacionada: o 7 de Setembro em Brasília

Muita gente sem máscara, pouco público, o presidente Jair Bolsonaro praticamente mudo e sem máscara e a primeira-dama Michelle Bolsonaro ovacionada marcaram a comemoração do Dia da Independência nesta segunda-feira, 7 de setembro, em Brasília.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia foi modesta, sem o tradicional desfile cívico-militar que marca a data. Houve apenas uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça e a execução de hinos oficiais em um espaço na Praça da Bandeiras onde estavam Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, ministros, chefes militares e convidados.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Bolsonaro chegou por volta das 10h no Rolls Royce da Presidência com oito crianças – seis delas sem proteção contra a Covid-19. O presidente ficou sem máscara durante todo o evento, provocou aglomerações, cumprimentou várias pessoas em frente ao Palácio da Alvorada, fez selfies, mas não realizou nenhum tipo de pronunciamento aos apoiadores, como costumava fazer quando tinha esse tipo de plateia. Também não discursou em nenhum momento às autoridades, o que é normal nesse tipo de cerimônia. Ele ficou cerca de meia hora no local.

A primeira-dama, que chegou antes de Bolsonaro, foi bastante ovacionada (chegou a ser chamada de ‘mita’ pelos presentes) e, com máscara o tempo todo, cumprimentou com apertos de mãos vários simpatizantes, a maioria sem o equipamento de proteção – o uso de máscaras é obrigatório no Distrito Federal.

Continua após a publicidade

Segundo a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom), havia de 1.000 a 1.200 pessoas no evento. Não houve protestos e nenhum outro incidente durante a celebração.