Bolsonaristas tentam espalhar suspeitas de fraude nas eleições do Brasil

Com base em informações falsas e sem apresentar nenhuma prova consistente, parlamentares e blogueiros bolsonaristas passaram a tarde deste domingo, 15, tentando levantar suspeitas de fraude nas eleições municipais deste ano.

O movimento se intensificou após pesquisa de boca de urna do Ibope apontar para a derrota de candidatos apoiados por bolsonaristas, como Celso Russomanno (Republicanos) em São Paulo.

No começo, as teses furadas começaram a ser difundidas pela turma do terraplanismo digital, mas depois começaram a ser endossadas por deputados influentes no governo Bolsonaro, como o filho do presidente Eduardo Bolsonaro (PSL), Bia Kicis (PSL), Carla Zambelli (PSL), entre outros.

PARA REFLETIR

Noticiam que TSE foi atacado por hackers. TSE nega. Então são expostos bancos de dados do TSE. Isso traz um clima de insegurança, que faz as pessoas desconfiarem que o atraso na divulgação possa ser um novo ataque hacker ou manipulação já que não há transparência. Continua após a publicidade — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 15, 2020

A onda de fake news, que busca repetir o que vem acontecendo nos Estados Unidos e levantar a bandeira do voto impresso, ganhou força com o atraso na apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a tentativa de invasão hacker ocorrida na manhã deste domingo. O presidente do TSE, Luis Barroso, afirmou que a iniciativa criminosa foi “neutralizada” e que veio de Portugal.

A cada eleição surgem teorias da conspiração de que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas. O TSE, por sua vez, garante que nunca houve uma fraude sequer comprovada em 24 anos de uso do aparelho, que é protegido por 30 camadas de segurança e fica sem conexão com a internet, bluetooth ou qualquer tipo de rede para impedir ataques externos. Conforme o tribunal, mais de 50 planos de ataques já foram detectados, mas nenhum concretizado.

Enquanto seu irmão levanta dúvidas sobre o processo eleitoral, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), que tenta a reeleição, permanece quieto nas redes. Ele aparece em segundo lugar na disputa à Câmara Municipal do Rio, com mais de 27.000 votos contabilizados até às 20h45 de hoje.