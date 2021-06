Benedita, Romário e Crivella: empate técnico por uma vaga ao Senado no Rio

A ex-governadora e ex-senadora Benedita da Silva (PT), o ex-jogador Romário (PL), que é senador, e o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que já foi senador, estão empatados tecnicamente na disputa de uma das vagas que o Rio de Janeiro terá para o Senado em disputa nas eleições de 2022, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 28 de maio e 1º de junho.

De acordo com a pesquisa, a petista tem 18,7% das intenções de voto, à frente numericamente de Romário (18,7%) e Crivella (13,9%, mas empatada com ambos na margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Os demais prováveis candidatos ao Senado em 2022 aparecem em um bloco desgarrado do trio (veja quadro abaixo).

No cenário sem a petista, Romário tem 19,6% das intenções de voto contra 16,1% de Crivella, empatados dentro da margem de erro. Neste cenário, o deputado federal Alessandro Molon (PSB) aparece com 13,8% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Crivella (veja o quadro abaixo).

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais telefônicas (sem o uso de robôs) com 1.530 eleitores de 44 municípios do Rio de Janeiro.