Barroso ficou ‘feliz’ com fala de Bolsonaro sobre credibilidade das urnas

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira, 4, ter ficado “extremamente feliz” com a recente declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a credibilidade das urnas eletrônicas. Em entrevista exclusiva a VEJA, Bolsonaro disse que, com as Forças Armadas participando da Comissão de Transparência criada pelo TSE, “você não tem por que duvidar do voto eletrônico”. “As Forças Armadas vão empenhar seu nome, não tem por que duvidar. Eu até elogio o Barroso, no tocante a essa ideia — desde que as instituições participem de todas as fases do processo”, disse o presidente.

“No tocante à posição do presidente Jair Bolsonaro, eu fico extremamente feliz que ele tenha se convencido de que não há problemas no voto eletrônico. Melhor assim. Acho que a presença das Forças Armadas na Comissão de Transparência é boa e tão válida quanto a presença da Polícia Federal, a presença da Procuradoria-Geral da República. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Mas, como as Forças Armadas são um segmento representativo da sociedade brasileira e participam do processo eleitoral na distribuição e guarda das urnas, me pareceu apenas normal que elas participassem também da Comissão de Transparência, até porque, e verdade seja dita, as Forças Armadas desfrutam de prestígio e credibilidade junto à população brasileira”, afirmou o ministro nesta tarde, ao ser questionado por jornalistas.