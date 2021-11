Alvo de lulistas, ciristas e bolsonaristas, Moro diz que manterá a ternura

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro, agora pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, encontrou o que já esperava: assim que se filiou ao partido com discurso de presidenciável na quarta-feira, 10, virou alvo de críticas dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula e do ex-governador Ciro Gomes, por ora os três líderes da corrida presidencial para 2022.

Se quiser mesmo entrar na disputa, Moro sabe que não será diferente. E será a primeira vez que será questionado na arena política, sem a toga de juiz, e terá, em algum momento, que ir para ao debate. Mas diz que fará isso sem perder a ternura.

“Apesar dos ataques, seguiremos com a verdade ao nosso lado, sem ofensas e com confiança crescente”, postou o ex-ministro na noite de segunda-feira, 15, ao comentar artigo escrito pela professora Catarina Rochamonte no jornal Folha de S. Paulo.

Resta saber até quando manterá a fleuma.