‘Acabou a entrevista aí’, diz Bolsonaro ao ser questionado sobre Flávio

O presidente Jair Bolsonaro está visitando o Acre nesta quarta-feira, 24, após o estado ter sido afetado por enchentes que atingiram várias cidades e desabrigaram milhares de pessoas, além do aumento de casos de Covid-19, que preocupam as autoridades do estado (leia aqui entrevista com o governador do Acre, Gladson Cameli, do PP).

Durante a entrevista à imprensa, ao lado de outros ministros, como Eduardo Pazuello (Saúde) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Bolsonaro se irritou com a pergunta de um jornalista sobre como ele havia recebido a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na terça-feira, 23, que anulou as quebras de sigilo bancários envolvendo o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no processo que investiga a prática de rachadinha (desvio de verba de servidores do gabinete) quando ele era deputado estadual.

Bolsonaro, mostrando-se bastante irritado, encerrou o evento. “Acabou a entrevista aí”, disse, deixando o recinto junto os ministros e outras autoridades que o acompanhavam na visita.

Veja abaixo o vídeo com a entrevista.