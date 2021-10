A nova conta de João Doria para vencer as prévias do PSDB

Há praticamente um mês da realização das prévias do PSDB, os dois favoritos duelam com projeções bastante distintas a respeito do resultado da disputa — cada um deles, evidentemente, apresenta estimativas favoráveis às suas respectivas campanhas. Enquanto os correligionários do governador gaúcho Eduardo Leite garantem que as preferências pelo jovem político vem aumentando substancialmente nas últimas semanas, o clima no QG de João Doria continua sendo de certeza de uma vitória tranquila do paulista. Dentro do Palácio dos Bandeirantes é feito um monitoramento constante das adesões e, segundo a projeção mais recente, Doria levaria a disputa contra Leite por 61% a 29% dos votos. Na terça, 19, foi a vez do diretório tucano do Rio Grande do Norte declarar apoio ao governador paulista. No mesmo dia ocorreu o primeiro debate entre os pré-candidatos. O evento promovido pelos jornais Valor e O Globo contou também com a presença também de Arthur Virgílio, considerado azarão na corrida do PSDB.