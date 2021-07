“Temos de tratar Napoleão como Napoleão. Tem suspeitas de fraude? Traga as provas e vamos discutir isso publicamente. A própria vitória dele, que não era do establishment, é a prova inequívoca de que isso não existe. Nessa discussão sobre fraude em urnas eletrônicas tem um tipo de mensagem sub-reptícia que não devemos aceitar. Essa gente dialoga um pouco com aqueles que dizem que o homem não foi à Lua, que a Terra é plana e que a cloroquina salva.”

(Gilmar Mendes, juiz do Supremo, à repórter Laryssa Borges, de VEJA, sobre a insistência de Jair Bolsonaro em semear suspeitas de fraudes, sem apresentar provas, sobre o sistema eletrônico de votação.)