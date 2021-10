“Tem duas alegrias na vida: o sexo e uma descoberta científica”

“Tem duas alegrias na vida: uma é o sexo, outra é [realizar] uma descoberta científica”

(Victor Nussenzweig, 92 anos, imunologista brasileiro. Ele é co-autor com a mulher Ruth, parasitologista, também brasileira e falecida em 2018, de estudo-chave para o desenvolvimento de uma vacina contra a malária. A ironia foi feita durante entrevista ao repórter da Folha, em 2017 e republicada ontem, dia em que a Organização Mundial da Saúde recomendou oficialmente o uso do imunizante nas regiões com altos índices de transmissão. São mais de 200 milhões de casos de malária por ano, com cerca de 400 mil mortes.)