6 out 2021, 01h21

“O governo virou um ‘pato manco’. Os americanos, na política, chamam de ‘lame duck’. Esse ‘pato manco’ não tem mais legitimidade para tocar nenhuma reforma de qualquer espécie. Se não terminar em impeachment e cadeia, que esse governo ao menos termine quieto e que responda devidamente a todos os processos que vão ser gerados.”

(Jean-Paul Prates, senador do PT do Rio Grande do Norte, ontem na CPI da Pandemia)