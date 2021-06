“Os hospitais federais [no Rio] têm um dono”

“Os hospitais federais [no Rio] são intocáveis, ninguém mexe ali. Têm um dono, e esta CPI pode descobrir quem é o dono daqueles hospitais federais”

(Wilson Witzel, ex-governador do Rio, ontem na CPI da Pandemia sobre os seis hospitais federais existentes no Rio. Eles consomem R$ 3 bilhões anuais em recursos públicos, tem cerca de 1,5 mil leitos dos quais um terço fechados há anos e, até agora, foram mantidos à margem do atendimento à população na emergência sanitária)