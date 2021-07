“O ministro da Casa Civil, hoje, é o general [aposentado Luiz Eduardo] Ramos é deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência. Quando ele entra lá, tem um político que está com o presidente desde a campanha eleitoral, que é o Onyx Lorenzoni, que está como companheiro fiel e leal ao presidente. São as coisas da política. Agora o Onyx vai fazer o quê, vai ficar sem ministério?”

(Paulo Guedes, sobre a decisão de Jair Bolsonaro de retirar a política de emprego e renda do Ministério da Economia, recriar o Ministério do Trabalho e entregá-los a Onyx Lorenzoni, deputado federal licenciado do DEM do Rio Grande do Sul.)