“O mundo perdeu a paciência com o Brasil. É desolador ver um Brasil sem solidariedade, sem confiança e sem credibilidade, que se constroem ao longo do tempo. A diplomacia tem memória, toma nota. Se o Brasil quer ser competitivo em economia de baixo carbono, terá de acabar com o desmatamento ilegal, que é mais de 95% do total no país. Recorde de 13.000 km² desmatados [na Amazônia] em 12 meses? O governo perdeu o controle. Como vilão, o Brasil está exposto a sanções. Essa é a praga de se pensar em curto prazo.”

(Izabella Teixeira, bióloga, ex-ministra do Meio Ambiente no governo Dilma Rousseff, de 2010 a 2016, co-presidente do Painel Internacional de Recursos Ambientais das Nações Unidas à repórter Denise Chrispim, do Poder360.)