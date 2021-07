Na conta do Centrão, R$ 7,6 bilhões em despesas estranhas

Jair Bolsonaro pediu e cinco dos seus principais assessores dedicaram tempo à sessão de ontem de julgamento das contas do governo no Tribunal de Contas da União. Dividiram a atenção Paulo Guedes, da Economia, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União, e André Mendonça, da Advocacia-Geral da União.

A contabilidade governamental de 2020 foi aprovada com ressalvas. Isso costuma acontecer, porém, desta vez havia um motivo específico de preocupação para Bolsonaro: os R$ 21,9 bilhões em verbas orçamentárias que ele liberou num acordo com os líderes do Centrão — na prática, um orçamento paralelo.

O TCU registrou a “perplexidade” e, também, as peculiaridades dessa operação orçamentária. A maior parte (63%) do dinheiro foi usada para investimento, basicamente pequenas obras. Mas uma parcela significativa (35%) acabou consumida em despesas estranhas.

Foram R$ 7,6 bilhões usados em gastos “de custeio” nos Estados e Municípios, indicados por parlamentares aliados ao governo e de uma forma que o tribunal de contas considera de difícil compreensão. Por isso, o TCU anunciou uma “análise mais aprofundada”.

Invenção do Centrão, com aval de Bolsonaro, o orçamento paralelo nasceu errado, teve mais de um terço dos recursos consumidos de forma errada nos Estados e Municípios, e ontem acabou confirmado como promissora fonte de confusão política durante o segundo semestre.