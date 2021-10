Leite sobre Bolsonaro: “É fixação, alguma incerteza ou problema pessoal”

Atualizado em 27 out 2021, 00h50 - Publicado em 27 out 2021, 00h49

“É uma fixação curiosa e, no mínimo, instigante. É uma fixação. A todo momento a piadinha, a todo momento uma brincadeira homofóbica, que denota e gera até especulação de algum tipo de incerteza ou de algum tipo de problema pessoal. Eu não quero fazer especulações. Mas a fixação no assunto gera, sem dúvida nenhuma, alguma especulação sobre… Eu entendo, uma pessoa é de outro tempo, de outro tipo de formação, que tenha suas próprias crises, suas próprias dificuldades.”

(Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, sobre a frequência com que Jair Bolsonaro sugere ter medo patológico em relação à homossexualidade. Leite fez esse comentário ontem, durante entrevista a Clarissa Oliveira e Dora Kramer, de VEJA, e Carla Jiménez, do El País, no programa de entrevistas de VEJA Amarelas On Air.)