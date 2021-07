Só a terceira via nos salvará em 2022

Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.

Nessa última semana tivemos uma pequena amostra do horizonte que nos oferece o pleito presidencial de 2022, com o verdadeiro “mato sem cachorro” representado pela polarização que vem sendo assinalada nas últimas pesquisas entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro.

Enquanto Lula fez declarações escapistas e negacionistas sobre o atual levante do povo de Cuba, oprimido há sessenta anos por uma ditadura repulsiva em vários sentidos, Bolsonaro entregou seu governo inteiro, e de bandeja, ao Centrão, grupo político fisiológico que participou com protagonismo dos últimos governos do PT, em especial o de Dilma Rousseff.

Bolsonaro, para não deixar mais dúvidas sobre si próprio, declarou, com todas as letras, em sua última live semanal: “Eu sou do Centrão”.

Ao menos sabemos bem o que nos esperaria com uma vitória nas urnas de qualquer um desses dois candidatos. Isto é: mais do mesmo, em seus respectivos abismos de atrasos e retrocessos.

Ninguém mais se engana em relação a Lula ou Bolsonaro.

Não há estelionato possível tendo como ator qualquer um desses dois conhecidos – e desmascarados – prestidigitadores políticos.

Portanto, a construção de uma terceira via, com um candidato equilibrado, disposto a enfrentar problemas crônicos como a corrupção sistêmica que corrói nossas chances de desenvolvimento, que seja conhecido em todo território nacional, e que se posicione como contraponto tanto a Lula como a Bolsonaro, será a nossa única saída.

Temos que torcer – e rezar – para que esse candidato apareça na hora certa, e emprestar a ele, como povo, todo o nosso apoio e suporte.