Os erros capitais do governo no enfrentamento da pandemia

A repórter Laryssa Borges, de VEJA, relata sua participação em uma das mais importantes experiências científicas da atualidade: a busca da vacina contra o coronavírus. Laryssa é voluntária inscrita no programa de testagem do imunizante produzido pelo laboratório Janssen-Cilag, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.

22 de janeiro, 7h56: Em uma pandemia que fez com que todos os países buscassem ao mesmo tempo uma quantidade colossal de vacinas contra o novo coronavírus, não era de se imaginar que haveria doses de imunizantes brotando aos borbotões ou empresas batendo à porta dos governos para, tal qual mascates, venderem seus produtos. Em uma emergência sanitária mundial como a que estamos vivendo, feliz aquele que viu seus governantes se organizarem com antecedência, ouvirem a ciência e comprarem vacinas do maior número de fabricantes possível para proteger seus conterrâneos.

No Brasil, menos de uma semana após o início da vacinação, não há garantias de doses nem para a cobertura do primeiro grupo prioritário na imunização contra a Covid-19. O presidente da República, que tomou como derrota o fato de a vacinação ter se iniciado em um estado governado por um desafeto político, continua a defender a cloroquina. O alívio provocado pelo anúncio de que 2 milhões de ampolas da vacina de Oxford/AstraZeneca enfim serão enviadas da Índia veio seguido da discussão sobre dar não duas, como exige o fabricante, mas apenas uma dose aos pacientes para tentar maximizar a quantidade de brasileiros vacinados. Pouco depois da alegria de ver a enfermeira Monica Calazans ser a primeira de todos nós a receber o antígeno anti-Covid, autoridades sanitárias já dão por certo que haverá várias paralisações no processo de vacinação por não haver produto suficiente para uma aplicação maciça na faixa da população considerada prioritária.

Para entender quais foram os principais erros do governo no enfrentamento da pandemia, um desvario que levou o Brasil a contabilizar até agora mais de 212.000 mortes, o blog ouviu os especialistas Márcio Sommer Bittencourt, mestre em Saúde Pública e pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da Universidade de São Paulo, e Luiz Gustavo de Almeida, doutor em Microbiologia e coordenador do Instituto Questão de Ciência.