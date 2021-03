Chegaram testes de Covid para uso doméstico… nos EUA

A repórter Laryssa Borges, de VEJA, relata sua participação em uma das mais importantes experiências científicas da atualidade: a busca da vacina contra o coronavírus. Laryssa é voluntária inscrita no programa de testagem do imunizante produzido pelo laboratório Janssen-Cilag, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.

7 de março: Os Estados Unidos bateram recorde de vacinação contra a Covid-19, conseguindo imunizar mais 2,9 milhões de pessoas segundo o relatório diário das autoridades sanitárias divulgado no sábado. Isso não quer dizer que todas as pessoas foram imunizadas nas últimas 24 horas, e sim nos últimos dias, explicou o Diretor de Informações para a Covid-19 da Casa Branca Cyrus Shahpar, mas continua a ser o melhor exemplo do que uma administração nacional comprometida com o enfrentamento da pandemia é capaz de fazer pelos seus governados. A cifra representa quase 20% a mais do que o recorde anterior e coloca os Estados Unidos como um importante centro global de vacinação.

Ao mesmo tempo, os americanos têm uma nova ferramenta com que contar caso suspeitem que estejam contaminados pelo novo coronavírus. É que a FDA, a agência regulatória de alimentos e medicamentos do país, aprovou nesta semana o uso emergencial de testes de Covid para uso doméstico. Eles terão venda livre e serão capazes de detectar material genético do vírus nas narinas. Este é o primeiro teste molecular autorizado para uso doméstico sem receita médica nos Estados Unidos.

Na minha mesa de cabeceira, também há um teste, neste caso para a detecção do vírus na saliva, para eu fazer caso sinta sintomas que possam indicar que esteja infectada. Recebi o tubo de ensaio, um mini funil e o recipiente com uma solução para preservar o material no dia 17 de novembro, quando, como voluntária da vacina experimental da Janssen, tomei meu imunizante de dose única no Rio de Janeiro. Nunca tirei o exame, de fabricação canadense e uso exclusivo em pesquisas científicas, da caixa. Está guardado ao lado de um termômetro digital e um oxímetro que tinha de usar nos primeiros dias do ensaio clínico. Agora só aguardo o dia em que o laboratório dirá se tomei a vacina verdadeira ou um placebo.

Os testes de Covid americanos, agora vendidos em farmácias comuns e similares a um RT-PCR, são autorizados para pacientes acima de dois anos de idade. A pessoa é orientada a baixar um aplicativo e adquirir um leitor dos resultados do exame. O leitor informará em cerca de 20 minutos ao aplicativo se a pessoa está ou não contaminada com o vírus. De acordo com a FDA, o teste doméstico identificou corretamente 96% das amostras positivas de indivíduos com sintomas e 100% dos casos assintomáticos. A ideia é que sejam produzidos mais de 100.000 desses exames por dia até metade de 2021.