Zambelli: ‘Se Fux chamar para a briga, o presidente vai seguir’

Aliada fiel do presidente Jair Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) diz que qualquer perspectiva de alívio das tensões entre os Poderes vai depender do tom do pronunciamento que será feito hoje pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

Aos olhos da parlamentar, o discurso no qual Bolsonaro atacou ontem ministros da Corte foi “mais amenos do que se imaginava”. “Agora, o que vai acontecer depende do ministro Luiz Fux. Dependendo da linha que ele adotar, é possível (uma distensão). Mas, se ele chamar para a briga, o presidente vai seguir e trazer novos argumentos para a mesa.”

Fux falará no início da tarde de hoje, na abertura da sessão do Supremo.