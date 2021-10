Atualizado em 29 out 2021, 08h27 - Publicado em 29 out 2021, 10h18

Quem esteve com Luciano Bivar nos últimos dias diz que ele é só alegria depois do encontro que teve com Geraldo Alckmin no início desta semana. Bivar vem alardeando que, pelo andar da conversa, o ex-governador de São Paulo tem tudo para se juntar à União Brasil para a corrida de 2022 e deixar de lado o namoro com o PSD de Gilberto Kassab.