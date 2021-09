Sergio Moro descarta Senado e só deve sair em 2022 se for para presidente

Nas conversas que teve nos últimos dias sobre uma possível candidatura em 2022, Sérgio Moro indicou a interlocutores que prefere ficar fora da corrida se não for para encabeçar uma chapa presidencial. Uma ideia que chegou a ser discutida era a possibilidade de ele disputar o Senado, seja pelo Paraná ou por São Paulo. Mas a sugestão já foi descartada, segundo pessoas que estiveram com o ex-ministro da Justiça. Um possível posto de vice também não agradou.

Depois de se reunir com a cúpula do Podemos para discutir a corrida do ano que vem, Moro tem marcado para amanhã um almoço com o também ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Independentemente do desfecho dessas conversas, ele mantém para novembro o prazo de uma definição sobre seu futuro político. Nessa data, encerra-se seu contrato com a consultoria Alvarez&Marsal, onde atua como diretor em Washington.