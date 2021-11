Pedro Guimarães: 1º dia do Auxílio Brasil ocorre com ‘zero problema’

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou há pouco à coluna que a transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil ocorre sem nenhum problema neste primeiro dia de pagamento do novo benefício social do governo. As agências da Caixa amanheceram com filas nesta quarta-feira, mas o movimento se refere principalmente à parcela da população que procura o banco para tirar dúvidas e buscar informações, segundo o executivo.

“Do ponto de vista do pagamento, não temos nenhum problema. Zero problema”, afirmou Guimarães. Na última segunda-feira, em entrevista ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Guimarães já havia dito que o governo espera uma transição tranquila para o novo programa social. “As filas que temos hoje são basicamente de pessoas que não têm mais o direito de receber o auxílio e que vão à agência para entender os novos critérios”, acrescentou o executivo.

