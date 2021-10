O negacionismo do time de João Doria

Atualizado em 13 out 2021, 10h38 - Publicado em 13 out 2021, 10h13

O time do governador de São Paulo, João Doria, parece ignorar a movimentação cada vez mais intensa do ex-ministro Sergio Moro para as eleições presidenciais do ano que vem. Enquanto o ex-juiz articula jantares em busca de apoio e dá seguimento às conversas para tentar se cacifar como terceira via, interlocutores de Doria seguem dizendo que ele é carta fora do baralho.

A estratégia dos tucanos de São Paulo ainda é dizer que Moro avalia uma candidatura ao Senado. A líderes envolvidos na articulação do seu nome, Moro já avisou que, se sair candidato, será a presidente. Caso contrário, pelo menos por enquanto, prefere ficar fora da disputa do ano que vem.