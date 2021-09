Jorge Oliveira cresce na bolsa de apostas para o STF

Diante das dificuldades de emplacar André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, interlocutores do presidente Jair Bolsonaro passaram a enxergar com mais força nos últimos dias o nome de Jorge Oliveira, hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo um aliado de primeira hora do presidente, ninguém mais dá tanta bola para a promessa de Bolsonaro de ter um ministro “terrivelmente evangélico”. Ele acrescenta que joga a favor de Oliveira o perfil discreto e moderador, uma vantagem em temos de embate com o STF.