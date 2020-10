Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

10 out 2020, 20h44

Por Cristyan Costa - 10 out 2020, 20h44

“Nunca invadi a casa de ninguém”. (Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, no Twitter, informando que as invasões promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto são feitas sem que o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fique sabendo que os liderados fizeram o que ele vive mandando fazer)